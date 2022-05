Villa Maraini | 36 profughi accolti per percorso farmacologico

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Nella sede romana di-Cri, sono stati3 ucraini in fuga dalla guerra, che si sono aggiunti ai 33 che erano già in cura e che necessitano della somministrazione di metadone. Avendo usufruito dei corridoi umanitari di Croce Rossa, sono statidai medici dell’Ambulatorio di-Cri che, una volta superate le barriere linguistiche, hanno stabilito undi cura, con la volontà poi di affiancarlo a quello di cura psicologico. Gli utenti ucraini, di cui alcuni affetti da problemi motori, sono ospitati H24. (Agenzia Dire)

Advertising

L'HuffPost

... nella cinquecentescaGuarienti di Brenzone, a Venezia, con appuntamenti anche in ville ... a lui sono dedicati alcuni appuntamenti, primi annunciati quelli con Carlo Lucarelli e Dacia. ...... sulle sponde del Garda (aGuarienti di Brenzone), al Teatro Olimpico di Vicenza, al Palazzo ... e DaciaCaro Pier Paolo il 5 luglio alla Terrazza Civita di Roma. Con riferimento a miti e ... Villa Maraini, centro d’eccellenza per il recupero dalla droga a rischio per colpa della burocrazia