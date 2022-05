Termovalorizzatore, Salvini dice sì: “Vogliamo Roma pulita e moderna” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – “Noi Vogliamo Roma pulita, moderna, sicura, innovativa, con una tassa rifiuti meno cara. Dire “no” alla trasformazione dei rifiuti in energia, calore e ricchezza significa dire no al futuro, e la Lega sta chiaramente con Roma e con i sì”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), a proposito del dibattito sul Termovalorizzatore a Roma. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022)– “Noi, sicura, innovativa, con una tassa rifiuti meno cara. Dire “no” alla trasformazione dei rifiuti in energia, calore e ricchezza significa dire no al futuro, e la Lega sta chiaramente cone con i sì”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo(foto), a proposito del dibattito sul. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

CarloCalenda : Continuano i ridicoli penultimatum di @GiuseppeConteIT su termovalorizzatore. Senza alcuna base fattuale. Ha vestit… - Lopinionista : Termovalorizzatore, Salvini dice sì: 'Vogliamo Roma pulita e moderna' - Scrittomisto : Termovalorizzatore, assist di Salvini a Gualtieri: “Basta con i no del M5s' - Affaritaliani : Salvini apre al termovalorizzatore “Basta con la politica dei no del M5s' - pvsassone : RT @marco_sampietro: Ora ho capito, al M5S sono dei geni. In pratica, usano volutamente il termine inceneritore così, quando si farà il ter… -