Mosca disonora i suoi morti | cadaveri di soldati in strada a Kharkiv Migliaia i corpi sui treni-frigo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le immagini di Putin sulla Piazza Rossa sono state sezionate al microscopio. Le parole del suo discorso passate al setaccio: ma oggi, alla luce delle ultime notizie che arrivano dal fronte ucraino, mettono a fuoco – sempre di più – l’immagine di un capo di Stato che, al di là di orazioni e commemorazioni, di sicuro non rende omaggio nei fatti ai militari di ieri e a quelli impegnati nella guerra in corso oggi. L’ultima conferma, allora, arriva dal fronte ucraino. Da, in particolare, dove idi Kiev hanno trovato decine didi commilitoni russi abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villaggi liberati dall’esercito di Zelensky.abbandona ideiine nelle discariche aUn ...

Vladimir Putin onora i caduti delle guerre passate sulla Piazza Rossa ei suoi morti della guerra in corso. Centinaia di cadaveri di militari russi sono stati ...morti che le truppe di......'rispecchiano il fascismo' e la tirannia di 77 anni fa e la loro invasione dell'Ucrainail ... Maria Anna Goni Nella foto: la parata della vittoria aVladimir Putin onora i caduti delle guerre passate sulla Piazza Rossa e disonora i suoi morti della guerra in corso ...Piovono bombe sulle scuole in quella che è sempre più una guerra senza esclusioni di colpi . E non solo su obiettivi militari e civili. L’incontro del ...