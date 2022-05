Il mitra di Putin (Di mercoledì 11 maggio 2022) La guerra lampo, la resistenza degli ucraini, cioè niente guerra lampo, l’affondamento della Moskva, gli aiuti euro-americani, Odessa si vedrà, il Donbas sulla corda, le perdite in battaglia, le famiglie russe colpite, quindi sull’orlo di qualche manifestazione molto temuta, la scoperta di un esercito convenzionale vecchio, inadeguato, di armi obsolete, la fretta russa perché i suoi tecnici inventino armi più moderne e più micidiali per chi altrimenti può far conto solamente su un arsenale nucleare, il quale spaventa in primis chi lo evoca. Ops. E i tecnici russi, abili come sono, lavorando ventre a terra, obbligati a sfornare, in un paio di settimane, un’arma convenzionale, un mitra, pare, però formidabile. Talmente efficiente che lo stesso Putin ha voluto provarlo davanti a 1000 giornalisti. Anzi, 999; anzi, 998; anzi, 997… Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) La guerra lampo, la resistenza degli ucraini, cioè niente guerra lampo, l’affondamento della Moskva, gli aiuti euro-americani, Odessa si vedrà, il Donbas sulla corda, le perdite in battaglia, le famiglie russe colpite, quindi sull’orlo di qualche manifestazione molto temuta, la scoperta di un esercito convenzionale vecchio, inadeguato, di armi obsolete, la fretta russa perché i suoi tecnici inventino armi più moderne e più micidiali per chi altrimenti può far conto solamente su un arsenale nucleare, il quale spaventa in primis chi lo evoca. Ops. E i tecnici russi, abili come sono, lavorando ventre a terra, obbligati a sfornare, in un paio di settimane, un’arma convenzionale, un, pare, però formidabile. Talmente efficiente che lo stessoha voluto provarlo davanti a 1000 giornalisti. Anzi, 999; anzi, 998; anzi, 997…

La sinistra sdogana il "pacifismo col mitra" La questione è quella delle armi, se darle a Zelensky che si difende da Putin, quante e di che tipo,... Il pacifista armato prelude al cattolico integralista in marcia per Assisi con il mitra.

Ucraina. Le staffette di Odessa per portare cibo ai combattenti E sa che oggi comincia un coprifuoco di due giorni, temendo i raid di Putin per il 9 maggio, che ... Le scariche di mitra e i frammenti delle bombe che stanno trasformando i furgoncini in scolapasta a ...

Il mitra di Putin La guerra lampo non gli è riuscita, ma i tecnici russi sono riusciti a sfornargli un'arma micidiale. Pare l'abbia voluta sperimentare di persona ...

Per i Paesi del G 7 Putin non deve vincere la guerra Di Lorenzo Bianchi "Restiamo uniti nella nostra decisione che il presidente Putin non deve vincere questa guerra contro l'Ucraina. Lo dobbiamo alla memoria di quelli che hanno combattuto per la libertà ..."