(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Var è nato per correggere il più possibile gli, anche se ultimamente induce addirittura l'arbitro a sbagliare (vedi Fiorentina - Roma). In ogni caso glinon potranno mai essere ...

Advertising

PagineRomaniste : Errori incomprensibili. #Aia, arbitri e #Var: serve un cambiamento #ASRoma #SerieA #LaGazzettadelloSport - sportli26181512 : Errori incomprensibili. Aia, arbitri e Var: serve un cambiamento: Errori incomprensibili. Aia, arbitri e Var: serve… - Gazzetta_it : Errori incomprensibili. Aia, #arbitri e Var: serve un cambiamento. Il commento di Andrea Di Caro - forzaroma : Errori incomprensibili. Aia, arbitri e Var: serve un cambiamento #ASRoma #SerieA - JurijGagarin61 : @armagio Sarebbe importante scindere le due cose più che altro. Una cosa sono gli errori normali degli arbitri, una… -

Retesport

Ma quando glisono evidenti e gli arbitri non vengono richiamati o quando anche al monitor si persiste nell'errore, allora gli sbagli diventano. E quando qualcosa non si riesce ...Alcuni deglidi arbitri e Var sono stati: Spezia - Lazio, Venezia - Bologna, Fiorentina - Roma. Errori incomprensibili. Aia, arbitri e Var: serve un cambiamento Gli arbitri inadeguati vanno esclusi Sulla Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro commenta la situazione arbitrale in Italia, dopo i tanti errori in stagione, alcuni dei quali incomprensibili. A stonare ...Il Var è nato per correggere il più possibile gli errori, anche se ultimamente induce addirittura l’arbitro a sbagliare (vedi Fiorentina-Roma), scrive Andrea Di Caro su La Gazzetta dello Sport. In ogn ...