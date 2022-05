Emancipazione femminile, la presidente del Consiglio comunale di Telese a ‘Il Monito’ (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – E’ stata apprezzata, come più volte sottolineato in studio dalla ex senatrice Graziella Pagano, la partecipazione della presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti, alla puntata de Il Monito, programma tv ideato da Rosa Criscuolo e condotto con Lorenza Licenziati, che ha voluto dedicare un approfondimento che andrà in onda venerdì 13 maggio alle 22.30 su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it) all’universo femminile con ospiti di rilievo, rappresentative delle battaglie e dell’impegno quotidiano delle donne. Durante questa settimana, più volte, l’informazione ha focalizzato l’attenzione sulle donne: sui diritti negati, sulle donne afghane, su quelle mamme e lavoratrici, sulle donne con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – E’ stata apprezzata, come più volte sottolineato in studio dalla ex senatrice Graziella Pagano, la partecipazione delladeldiTerme, Maria Venditti, alla puntata de Il Monito, programma tv ideato da Rosa Criscuolo e condotto con Lorenza Licenziati, che ha voluto dedicare un approfondimento che andrà in onda venerdì 13 maggio alle 22.30 su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it) all’universocon ospiti di rilievo, rappresentative delle battaglie e dell’impegno quotidiano delle donne. Durante questa settimana, più volte, l’informazione ha focalizzato l’attenzione sulle donne: sui diritti negati, sulle donne afghane, su quelle mamme e lavoratrici, sulle donne con ...

