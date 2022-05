Covid oggi Basilicata, 454 contagi e 1 decesso: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 454 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra anche 1 decesso. Nella stessa giornata sono state registrate 525 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (-4) di cui 2 in terapia intensiva: 64 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 29 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.228. Per la vaccinazione, ieri somministrate 123 dosi. Finora 468.151 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.854 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 356.031 sono le terze dosi (64,4 per cento) e 2.788 le quarte dosi (0,5 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Insono 454 i nuovida coronavirus11in secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra anche 1. Nella stessa giornata sono state registrate 525 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 93 (-4) di cui 2 in terapia intensiva: 64 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 29 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 29.228. Per la vaccinazione, ieri somministrate 123 dosi. Finora 468.151 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.854 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 356.031 sono le terze dosi (64,4 per cento) e 2.788 le quarte dosi (0,5 ...

