'Chiellini, la MLS si fa sotto: offerte in arrivo da due franchigie' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si infittiscono le voci che vogliono Giorgio Chiellin i in procinto di lasciare la Juventus e il calcio italiano per disputare negli Stati Uniti l'ultima stagione della carriera da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si infittiscono le voci che vogliono Giorgio Chiellin i in procinto di lasciare la Juventus e il calcio italiano per disputare negli Stati Uniti l'ultima stagione della carriera da ...

Advertising

Luxgraph : Athletic: 'Juve, offerta dalla MLS per Chiellini' - sportli26181512 : 'Chiellini, la #MLS si fa sotto: offerte in arrivo da due franchigie': Secondo 'The Athletic', Los Angeles FC e Van… - sportli26181512 : 'Chiellini, la #MLS si fa sotto: offerte in arrivo da due franchigie': Secondo 'The Athletic', Los Angeles FC e Van… - Tibypena : MLS: Los Angeles Galaxy ofrece un contrato a Giorgio Chiellini - jcfernandezm : MLS: Los Angeles Galaxy ofrece un contrato a Giorgio Chiellini -