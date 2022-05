Britney Spears nuda su Instagram: «Prima di avere un bambino dentro di me…» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Oops, I did it again. Britney Spears ci ricasca e pubblica su Instagram alcuni scatti in cui appare completamente nuda. La popstar, 40 anni, è in attesa del suo terzo figlio ma sui social ha diffuso le foto di un viaggio in Messico, avvenuto Prima di restare incinta del compagno (e futuro marito) Sam Asghari, 28 anni. Dopo aver ottenuto la revoca della tutela legale da parte del padre, che le impediva anche di avere un altro figlio, Britney Spears è scatenata. Su Instagram ha pubblicato tre diversi scatti (ma con un numero enorme di diversi effetti) in cui appare completamente nuda, con le mani che coprono il seno e le emoji di un cuore a coprire le parti più intime. «Foto dell’ultima volta che ero in Messico, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Oops, I did it again.ci ricasca e pubblica sualcuni scatti in cui appare completamente. La popstar, 40 anni, è in attesa del suo terzo figlio ma sui social ha diffuso le foto di un viaggio in Messico, avvenutodi restare incinta del compagno (e futuro marito) Sam Asghari, 28 anni. Dopo aver ottenuto la revoca della tutela legale da parte del padre, che le impediva anche diun altro figlio,è scatenata. Suha pubblicato tre diversi scatti (ma con un numero enorme di diversi effetti) in cui appare completamente, con le mani che coprono il seno e le emoji di un cuore a coprire le parti più intime. «Foto dell’ultima volta che ero in Messico, ...

