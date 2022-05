ASI Circuito Tricolore al centenario della Coppa Gentlemen Sardi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Era il 25 maggio 1922 quando si svolse la prima edizione della Coppa Gentlemen Sardi e oggi, a cento anni esatti, l'evento si ripete con la formula della rievocazione nata nel 2007 grazie all'... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Era il 25 maggio 1922 quando si svolse la prima edizionee oggi, a cento anni esatti, l'evento si ripete con la formularievocazione nata nel 2007 grazie all'...

Advertising

ASI_storico : QUARTA TAPPA DI ASI CIRCUITO TRICOLORE CON IL CENTENARIO DELLA COPPA GENTLEMEN SARDI, IN OGLIASTRA DAL 13 AL 15 MAG… - VivMilano : RT @asicrlazio: aperte iscrizioni! il 12 marzo presso piscina zero9 di #roma, 3° prova circuito #nuoto qualificazione #rana #asilazio @asi_… - junjokerando : RT @ASI_storico: ASI CIRCUITO TRICOLORE: TERZA TAPPA AL GIRO DI SICILIA PER IL SUO 110° ANNIVERSARIO - ASI_storico : Circuito stradale del Mugello - rhugh4791 : RT @ASI_storico: ASI CIRCUITO TRICOLORE: TERZA TAPPA AL GIRO DI SICILIA PER IL SUO 110° ANNIVERSARIO -