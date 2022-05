Sebastian Vettel in IndyCar? Rahal gli offre un test

Advertising

Eurosport_IT : Maggior numero di Pole Position con la Ferrari: ?? 58 Michael Schumacher ???? ?? 23 Niki Lauda ???? ?? 15 Felipe Massa… - KarlSan_ : Daniel Ricciardo a-t-il battu Sebastian Vettel en 2014 ? - Lucri33_ : RT @ChroniclesOfF1: Daniel Ricciardo and Sebastian Vettel - DanielSkora10 : RT @ChroniclesOfF1: Daniel Ricciardo and Sebastian Vettel - idawastaken : RT @ChroniclesOfF1: Daniel Ricciardo and Sebastian Vettel -

potrebbe svolgere nel breve periodo un test in IndyCar. Il quattro volte campione del mondo sarebbe orientato con il team RRL, squadra diretta da Bobby Rahal insieme a David Letterman ...Tra gli episodi maggiormente discussi del Gran Premio di Miami vi è sicuramente l'incidente avvenuto tra due piloti tedeschi ed amici di famiglia qualie Mick Schumacher , entrati in collisione a pochi giri dal termine della gara. I due, in lotta per la conquista di un piazzamento in zona punti, sono stati infatti protagonisti di un ...Karun Chandhok, ex pilota e commentatore di Sky Sports F1, ha rivelato che il rumor principale nel paddock del weekend del Gran Premio di Miami è stato il possibile passaggio di Alonso in Aston Martin ...Pochi sorrisi in casa Haas, anzi nessuno. Il primo GP dell’era moderna della F1 in quel di Miami, non ha portato il risultato sperato nel team statunitense. Eppure durante tutta la gara, entrambi i pi ...