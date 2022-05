Roma, Mancini è il giocatore più ammonito d'Europa: superato Lopez del Sassuolo (Di martedì 10 maggio 2022) Gianluca Mancini vola in testa, ma è una classifica in cui non si vincono trofei ma solo squalifica. Come quella che gli farà... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Gianlucavola in testa, ma è una classifica in cui non si vincono trofei ma solo squalifica. Come quella che gli farà...

Advertising

GiovaAlbanese : La presenza di #Mancini al derby di #Primavera tra Inter e Milan è stato un bel segnale. Il Ct sin dal suo insediam… - atta1908 : Ero un ora e mezza in anticipo dalla partenza per roma nella stazione di Bologna, allora mi son fatto un giro e nel… - forzaroma : Giudice Sportivo: #Mancini squalificato e 4mila euro di multa alla Roma #ASRoma - forzaroma : #Mancini è da record: 14 gialli, uno ogni due partite. In Europa nessuno come lui #asroma - siamo_la_Roma : ?? #GiudiceSportivo ?? #Mancini salterà il #Venezia. 4 mila euro di multa alla #Roma ?? Il comunicato #AsRoma -