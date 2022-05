"Quelli che fino a ieri facevano la calzamaglia...". Ucraina, la rabbia di Briatore: chi sotterra con una frase (Di martedì 10 maggio 2022) Prima o poi dalle emergenze si esce. Ne è convinto Flavio Briatore che nonostante il Covid prima, e la guerra poi, non perde l'ottimismo. L'imprenditore è fiducioso: "Avremo un'estate normale, piena di clienti". L'ex team manager della Formula1 "anche nel momento più difficile, quello del Covid" ha visto i propri affari sopravvivere: "Noi abbiamo avuto comunque ristori proporzionati dappertutto, a parte l'Italia. In quasi tutti gli altri Paesi i dipendenti hanno preso la cassa integrazione a salario pieno. Durante il Covid l'azienda quindi non ha sofferto: sì, siamo stati chiusi, è mancato l'incasso, non abbiamo distribuito i dividendi perché li abbiamo reinvestiti però tutta la parte del personale, nei Paesi dove operavamo, è stata sostenuta dai governi. Anche i nostri dipendenti ne sono usciti benino alla fine". Eppure, quasi chiusa la parentesi Covid, ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Prima o poi dalle emergenze si esce. Ne è convinto Flavioche nonostante il Covid prima, e la guerra poi, non perde l'ottimismo. L'imprenditore è fiducioso: "Avremo un'estate normale, piena di clienti". L'ex team manager della Formula1 "anche nel momento più difficile, quello del Covid" ha visto i propri affari sopravvivere: "Noi abbiamo avuto comunque ristori proporzionati dappertutto, a parte l'Italia. In quasi tutti gli altri Paesi i dipendenti hanno preso la cassa integrazione a salario pieno. Durante il Covid l'azienda quindi non ha sofferto: sì, siamo stati chiusi, è mancato l'incasso, non abbiamo distribuito i dividendi perché li abbiamo reinvestiti però tutta la parte del personale, nei Paesi dove operavamo, è stata sostenuta dai governi. Anche i nostri dipendenti ne sono usciti benino alla fine". Eppure, quasi chiusa la parentesi Covid, ecco ...

