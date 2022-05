Pnrr, Di Maio: "Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci" (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - ''L'Italia è stata e resta in prima linea'' all'interno ''del gruppo di testa dell'Unione Europea per grado di avanzamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo un'occasione imperdibile, non possiamo fallire e non lo stiamo facendo''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future'. ''Il programma di riforme e investimenti punta a risolvere i nodi che hanno trattenuto la crescita del nostro Paese troppo a lungo e a modernizzarne la Pubblica Amministrazione e il tessuto imprenditoriale'', ha aggiunto, ricordando che ''nel quadro del Pnrr il ministero degli Affari esteri ha promosso il ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - ''L'è stata e resta in'' all'interno ''del gruppo di testa dell'Unione Europea per grado di avanzamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo un', non possiamo fallire e non lo stiamo facendo''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Diintervenendo al convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future'. ''Il programma di riforme e investimenti punta a risolvere i nodi che hanno trattenuto la crescita del nostro Paese troppo a lungo e a modernizzarne la Pubblica Amministrazione e il tessuto imprenditoriale'', ha aggiunto, ricordando che ''nel quadro delil ministero degli Affari esteri ha promosso il ...

Advertising

TV7Benevento : Pnrr, Di Maio: 'Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci' - - italiaserait : Pnrr, Di Maio: “Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci” - fisco24_info : #Pnrr, Di Maio: 'Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci': (Adnkronos) - ''L’Italia è stata… - LocalPage3 : Pnrr, Di Maio: 'Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci' - Guibiz1980 : @AlessandroPipi4 Conte cominciò a sentire voci su Draghi ad agosto 2020, immediatamente dopo aver ottenuto il PNRR.… -

Elezioni politiche, un appuntamento rimosso Al nuovo governo sarà quindi consegnata un'inaspettata eredità difficile (il prosieguo del Pnrr è ... Se Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia da una parte e Luigi Di Maio e Roberto Fico dall'altra ... La transizione non è solo uno slogan. Banche e finanza in campo Luigi Di Maio ha invece focalizzato il suo intervento sulle imprese, vera forza motrice della ... Intesa intende mettere a disposizione nell'orizzonte del Pnrr oltre 400 miliardi di erogazioni a medio -... Agenzia Nova Pnrr, Di Maio: “Italia in prima linea, occasione imperdibile per modernizzarci” Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ”L’Italia è stata e resta in prima linea” all’interno ”del gruppo di testa dell’Unione Europea per grado di avanzamento nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi ... Elezioni politiche, un appuntamento rimosso Al nuovo governo sarà quindi consegnata un'inaspettata eredità difficile (il prosieguo del Pnrr è tutto da scrivere ... Se Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia da una parte e Luigi Di Maio e Roberto Fico ... Al nuovo governo sarà quindi consegnata un'inaspettata eredità difficile (il prosieguo delè ... Se Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia da una parte e Luigi Die Roberto Fico dall'altra ...Luigi Diha invece focalizzato il suo intervento sulle imprese, vera forza motrice della ... Intesa intende mettere a disposizione nell'orizzonte deloltre 400 miliardi di erogazioni a medio -... Di Maio: “Il Pnrr è un’occasione imperdibile, non possiamo fallire” Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ”L’Italia è stata e resta in prima linea” all’interno ”del gruppo di testa dell’Unione Europea per grado di avanzamento nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi ...Al nuovo governo sarà quindi consegnata un'inaspettata eredità difficile (il prosieguo del Pnrr è tutto da scrivere ... Se Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia da una parte e Luigi Di Maio e Roberto Fico ...