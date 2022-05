Oro: prezzo spot in rialzo a 1.864 dollari l’oncia (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA – Il prezzo spot dell’oro è in rialzo questa mattina. Il metallo prezioso con consegna immediata arriva a 1.864 dollari l’oncia, con un guadagno dello 0,55%. E’ quanto si legge in un breve lancio odierno dell’agenzia di stampa Ansa, che segnala, dunque, riguardo all’oro un prezzo spot in rialzo a 1.864 dollari l’oncia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 10 maggio 2022) ROMA – Ildell’oro è inquesta mattina. Il metallo prezioso con consegna immediata arriva a 1.864, con un guadagno dello 0,55%. E’ quanto si legge in un breve lancio odierno dell’agenzia di stampa Ansa, che segnala, dunque, riguardo all’oro unina 1.864. L'articolo L'Opinionista.

