Nuovo rondò sull’A4: al via mercoledì i lavori - Ecco le modifiche alla viabilità (Di martedì 10 maggio 2022) Il cantiere L’opera, finanziata da Regione Lombardia, consiste nella riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l’asse interurbano di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 10 maggio 2022) Il cantiere L’opera, finanziata da Regione Lombardia, consiste nella riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l’asse interurbano di Bergamo.

Rondò dell'A4 a Bergamo, mercoledì partono i lavori. Ecco le modifiche al traffico Domani, mercoledì 11 maggio, partiranno i lavori per realizzare il nuovo Rondò della A4 di Bergamo. L'opera, finanziata da Regione Lombardia, consiste nella riqualificazione dello svincolo autostradale e della connessione con l'asse interurbano cittadino. Il cantiere ... Corriere Bergamo - Corriere della Sera Domani, mercoledì 11 maggio, partiranno i lavori per realizzare ildella A4 di Bergamo. L'opera, finanziata da Regione Lombardia, consiste nella riqualificazione dello svincolo autostradale e della connessione con l'asse interurbano cittadino. Il cantiere ... Autostrada Bergamo, al via i lavori per il nuovo rondò. L'assessore: «Cruciale per la viabilità»