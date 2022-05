Jack Kehler | caratterista ne Il grande Lebowski e The Man in the High Castle | morto a 75 anni

(Di martedì 10 maggio 2022), prolifico attore eche ha interpretato il padrone di casa de IlLebowki, èil 7 maggio 2022 a 75, prolifico attoreapparso ne Ile nella serie The Man in the, èsabato 7 maggio 2022 per complicazioni dovute alla leucemia al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California. Aveva 75. La morte dell'attore è stata confermata da suo figlio, Eddie. Nato il 22 maggio 1946 a Filadelfia, in Pennsylvania,iniziò la sua carriera di attore all'età di 24 ...

Advertising

DonnaGlamour : Si è spento Jack Kehler: attore de “Il grande Lebowski” - fanpage : È morto Jack Kehler, era il vicino di casa dell'iconico Dude ne 'Il grande Lebowski' - 3cinematographe : Jack Kehler, prolifico attore caratterista noto per le sue interpretazioni ne Il grande Lebowski, Men in Black II e… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: È morto Jack Kehler, tra i suoi film più famosi “Il grande Lebowski” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: È morto Jack Kehler, tra i suoi film più famosi “Il grande Lebowski” -

, prolifico attore caratterista apparso ne Il grande Lebowski e nella serie The Man in the High Castle, è morto sabato 7 maggio 2022 per complicazioni dovute alla leucemia al Cedars - ...è morto: addio all'attore de Il grande Lebowski Lutto nel mondo del cinema internazionale:è morto. L'attore, famoso per aver recitato ne Il grande Lebowski, aveva 75 anni e si ...L’attore statunitense, 75 anni, era noto soprattutto per il ruolo del vicino di casa dell’iconico Dude ne “Il grande Lebowski” ...Jack Kehler aveva recitato in numerosi ruoli, per film ormai diventati cult, al fianco di cast stellari. Questa mattina però, uno dei protagonisti del Grande Lebowski ci ha lasciati. Nel cult ...