Isola dei Famosi 2022 | chi è finito in nomination ieri sera?

Le nomination di ieri sera dell'Isola dei Famosi 2022 sono iniziate ben prima della rituale sfilata dei naufraghi in Palapa a fine puntata. Il primo a essere spedito al televoto è stato Edoardo Tavassi, nominato da Roger Balduino dopo la prova leader maschile, vinta dallo stesso modello brasiliano. Nel frattempo, spazio anche ai "trasferimenti" su Playa Sgamada. Dopo Laura Maddaloni, sconfitta al televoto da Lory Del Santo, è arrivato il turno di Fabrizia Santarelli. Ilary Blasi ha chiesto al gruppo chi salvare tra Mercedesz, Maria Laura e Fabrizia: la figlia di Eva Henger ha ricevuto il maggior numero di voti, di conseguenza la De Vitis e la Santarelli hanno affrontato un televoto flash che ha visto prevalere la prima, con la seconda costretta a lasciare l'Isola ...

