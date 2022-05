Il prezioso futuro di Sfera Ebbasta (Di martedì 10 maggio 2022) L'artista si racconta tra le pagine del numero, attualmente in edicola, di Vanity Fair. Catturato dall'obbiettivo di Joseph Cardo, l'artista sfoggia un carosello di look matchy matchy e anelli preziosi, firmati Leo Pizzo Leggi su vanityfair (Di martedì 10 maggio 2022) L'artista si racconta tra le pagine del numero, attualmente in edicola, di Vanity Fair. Catturato dall'obbiettivo di Joseph Cardo, l'artista sfoggia un carosello di look matchy matchy e anelli preziosi, firmati Leo Pizzo

Advertising

B63246675BryBry : ?????? I maschi hanno smesso di essere uomini, le femmine donne, i valori sono morti x lasciare spazio ad un futuro de… - Sakurauchi_Hime : RT @fedeonofri: @MaxMangione Molti sono presi dallo stare nei tempi del progrmma,è una corsa senza contenuto. Devono avere valutazioni, dim… - lucyLP81866 : @NoaguiTx @axlrose Roby scrive per Lucy La vicinanza del cuore è un tesoro prezioso, è la mano invisibile che aiuta… - AndreaDiCiancio : RT @Lucignolo1973: Il tempo è prezioso a volte non ce ne rendiamo conto ma ci andiamo a impegolare in situazioni che ci possono pure fare b… - RobertoArduini1 : RT @Lucignolo1973: Il tempo è prezioso a volte non ce ne rendiamo conto ma ci andiamo a impegolare in situazioni che ci possono pure fare b… -