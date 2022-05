Festa scudetto Milan, i rossoneri possono sfrattare l’Inter: la situazione (Di martedì 10 maggio 2022) In caso di vittoria dello scudetto da parte del Milan, i rossoneri potrebbero far Festa sfrattando l’Inter La Festa scudetto di Milan o Inter si celebrerà quasi certamente domenica 22 maggio a San Siro, dopo che le due squadre avranno giocato l’ultimo turno. E così, se il tricolore dovesse andare al Milan, i tifosi dell’Inter (che chiuderà in casa con la Samp) potrebbero dover “liberare” lo stadio per i festeggiamenti Milanisti visto che i nerazzurri giocheranno in casa con la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) In caso di vittoria delloda parte del, ipotrebbero farsfrattandoLadio Inter si celebrerà quasi certamente domenica 22 maggio a San Siro, dopo che le due squadre avranno giocato l’ultimo turno. E così, se il tricolore dovesse andare al, i tifosi del(che chiuderà in casa con la Samp) potrebbero dover “liberare” lo stadio per i festeggiamentiisti visto che i nerazzurri giocheranno in casa con la Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

