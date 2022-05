Ddl concorrenza, corto circuito sui balneari: i relatori chiedono un altro rinvio delle gare, Chigi frena e l’approdo in aula slitta ancora (Di martedì 10 maggio 2022) La corsa per approvare il ddl concorrenza 2021 in tempi utili – per quanto in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal governo – rischia di trasformarsi in farsa. Mentre sulle grandi concessioni idroelettriche spunta il golden power, la riforma di quelle balneari chiesta dall’Unione europea e approvata all’unanimità dal consiglio dei ministri a febbraio è in bilico. Come anticipato da Repubblica, i relatori del provvedimento Paolo Ripamonti (Lega) e Stefano Collina (Pd) hanno messo a punto una proposta di compromesso in base alla quale le gare, che in base alla sentenza del Consiglio di Stato di novembre 2021 vanno avviate entro la fine del prossimo anno, potranno slittare di cinque anni per tutte le aree non “libere e concedibili” ma già assegnate a un concessionario. Non solo: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) La corsa per approvare il ddl2021 in tempi utili – per quanto in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal governo – rischia di trasformarsi in farsa. Mentre sulle grandi concessioni idroelettriche spunta il golden power, la riforma di quellechiesta dall’Unione europea e approvata all’unanimità dal consiglio dei ministri a febbraio è in bilico. Come anticipato da Repubblica, idel provvedimento Paolo Ripamonti (Lega) e Stefano Collina (Pd) hanno messo a punto una proposta di compromesso in base alla quale le, che in base alla sentenza del Consiglio di Stato di novembre 2021 vanno avviate entro la fine del prossimo anno, potrannore di cinque anni per tutte le aree non “libere e concedibili” ma già assegnate a un concessionario. Non solo: il ...

