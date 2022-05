Advertising

freeskipperIT : Covid: vietato abbassare la guardia! - NinoCascione1 : @Petri80908639 Il povero Speranza oggi era disperato, gli avranno tassativamente vietato di parlare di #COVID perch… - mim_strauss : Terminata l'emergenza covid, siamo a Roma in piena emergenza peste suina? Speranza delega il sottosegretario Costa… - Mummichogblogd1 : - Mummichogblogd1 : -

Fanpage.it

Per il 15 maggio, non solo la zona rossa dovrà essere totalmente sgomberata ma sarà anche...nella base logistica dell'esercito di via Lamarmora a Sanremo le persone positive alche ...Dalle 9 alle 21 sarà assolutamentetransitare nell'area da inizio a fine operazioni. Per ... I malati diverranno trasferiti nella base logistica militare di Sanremo mentre il resto della ... Mano dura di Pechino contro il Covid: vietato mangiare nei ristoranti, test negativi sui mezzi pubblici In gran parte delle Rsa della Sardegna non sono ancora stati individuati protocolli per consentire la ripresa di interazione tra i pazienti e i familiari. Cuccu: “Gli anziani hanno sofferto già troppo ...A Pechino, a causa dell'aumento dei casi di Covid, i ristoranti continuano a lavorare solo d'asporto. E a Shanghai niente consegne non essenziali.