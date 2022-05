Costretta a rinunciare” Il dietrofront della Regina Elisabetta preoccupa l' Inghilterra

(Di martedì 10 maggio 2022) Salta lo State Opening of Parliament: nuova battuta d'arresto per la, 96 anni. Sua Maestà domani, 10 maggio, non sarà presente all'evento che onorò perfino nel 2021, poche settimane dopo la scomparsa del marito Filippo. All'origine del forfait, i problemi di mobilità che l'affliggono da un po' di tempo e la costringono (non sempre) ad appoggiarsi a una bastone. La cerimonia dell'apertura del Parlamento è impegnativa e i solenni festeggiamenti per il Giubileo di Platino (2-5 giugno) sono sempre più vicini. Un evento storico cui il Regno unito si prepara da due anni: tutto deve essere perfetto. Saranno l'erede al trono Carlo, affiancato dal principe William, a leggere il Queen's Speech a Westminster. Da quandoII è diventata, nel 1952, ha inaugurato tutte le sessioni del ...

... come sta Dopo la sua assenza a È sempre mezzogiorno la conduttrice Antonella Clerici ha svelato via social i motivi per cui è stataa condurre il programma e ha assicurato che ... Fatto storico in Inghilterra: la Regina Elisabetta non c'è, costretta a rinunciare al discorso in Parlamento per motivi di salute. Al suo posto, per la prima volta, il Principe Carlo, erede al trono U ...