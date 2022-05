Basket: playoff Nba, i risultati delle partite (Di martedì 10 maggio 2022) New York, 10 mag. -(Adnkronos) - I risultati delle partite delle semifinali di Conference Nba, tra parentesi la situazione nella serie: Milwaukee Bucks-Boston Celtics 108-116 (2-2); Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 101-98 (3-1). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) New York, 10 mag. -(Adnkronos) - Isemifinali di Conference Nba, tra parentesi la situazione nella serie: Milwaukee Bucks-Boston Celtics 108-116 (2-2); Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 101-98 (3-1).

Advertising

lavocedigenova : Basket, Serie B Femminile: Cuneo ai playoff nazionali ma per Pegli ci sono solo applausi in una grande stagione - TV7Benevento : Basket: playoff Nba, i risultati delle partite - - Sevenpress : Serie B Femminile: Cuneo ai playoff nazionali ma per Basket Pegli applausi in una grande stagione - sportface2016 : #NBAPlayoffs: #GoldenState in rimonta va sul 3-1 con #Memphis, #Boston pareggia coi #Bucks nonostante il solito… - LiguriaNotizie : Serie B Femminile: Cuneo ai playoff nazionali ma per Basket Pegli applausi in una grande stagione… -