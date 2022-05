ATP Roma 2022 | italiani in campo 10 maggio | programma | orari | tv | streaming | dove vederli

(Di martedì 10 maggio 2022) Terza giornata degli Internazionali d’Italia. Si completano quest’oggi i match del primo turno e iniziano anche quelli del secondo. E’ la giornata di Jannik Sinner, che sarà impegnato in serata contro lo spagnolo Pedro Martinez. Toccherà anche inmaschile al giovane Luca Nardi contro il britannico Cameron Norrie, mentre infemminile a Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, rispettivamente opposte alla svizzera Jil Teichmann e alla colombiana Camilla Osorio. Le partite su tutti i campi si disputeranno a partire dalle ore 11.00. La diretta tv sarà assicurata per il torneo maschile da Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con la direttasu Sky Go e Now, e per il torneo femminile da SuperTennisTV, consu SuperTenniX.INTERNAZIONALI D’ITALIA ...

Cala il sipario su un'altra giornata al Masters 1000 di Roma. Sulla terra rossa italiana si sono disputate oggi addirittura tredici partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato.