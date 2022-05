(Di martedì 10 maggio 2022) Domenica 15 maggio, la straordinaria cornice didi Passariano – Codroipo, le prelibatezze delle proposte enogastronomiche delle Prodel Friuli Venezia Giulia e la bellezza, saranno gli ingredienti della selezione di “Italia” in occasione della diciannovesima edizione di “Pro”. L’appuntamento, valido per l’ottantatreesima edizione del concorso nazionale di bellezza più popolare prestigioso del nostro paese, organizzato dall’ UNPLI FVG-Comitato Regionale Proin collaborazione con l’agenzia “modashow.it” e presentato da Michele Cupitò, inizierà alle ore 20.30, sarà trasmesso in diretta su Telefriuli e vedrà le concorrenti protagoniste di una sfilata, coordinata da Paola Rizzotti, con body ufficiale del concorso ed abiti ...

Advertising

leonzan75 : RT @FVGlive: Ritorna Sapori Pro Loco, la più grande festa delle tipicità del territorio organizzata a Villa Manin ?? L’edizione 2022 si ter… - udine20 : A Villa Manin l'elezione di Miss Sapori Pro Loco - - Telefriuli1 : Domenica 15 maggio 'Miss Sapori Pro Loco': diretta su Telefriuli Collegamento alle 20.30 da Villa Manin… - Marisa_62 : RT @regioneFVGit: ?? Ritorna a Villa Manin di #Passariano 'SAPORI PRO LOCO tipicità gusto tradizione', la manifestazione di primavera che pe… - regioneFVGit : ?? Ritorna a Villa Manin di #Passariano 'SAPORI PRO LOCO tipicità gusto tradizione', la manifestazione di primavera… -

Giro FVG

Domenica 15 maggio, la straordinaria cornice didi Passariano, le prelibatezze delle proposte enogastronomiche delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e la bellezza saranno gli ingredienti della selezione di Miss Italia in occasione ......Comune di Montebelluna ha incaricato l'avvocato Ivan Venzo del foro di Treviso per ottenere adeguata assistenza giuridica nella vicenda dei problemi acustici nella recuperata barchessa di... Marco Mengoni a Villa Manin con la data zero del tour “Marco negli stadi” A Villa Manin domenica 15 maggio si svolgeranno le selezioni per Miss Italia nell'ambito della manifestazione "Sapori Pro Loco" ...19esima edizione SAPORI PRO LOCO. Torna 'Sapori Pro Loco tipicità gusto tradizione', la grande manifestazione di primavera, giunta alla 19ma edizione, che permette di degustare le specialità enogastro ...