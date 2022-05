Virtus Bava Pozzuoli batte i Lions Basket Bisceglie e brinda alla salvezza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaè salva. La vittoria sofferta e meritata contro iè stata molto tirata finofine con i gialloblù che hanno trovato la tripla di Potì e il canestro di Morgillo nell’ultimo minuto che hanno regalato la permanenza ai flegrei in serie B. Un successo dove hanno brillato Morgillo (21 punti e 17 rimbalzi), Potì e Gaye. Ma nel complesso è stato il gruppo che ci ha messo il cuore per avere la meglio sull’osticaparte bene con Morgillo sugli scudi e trova con una tripla di Caresta sulla sirena il +8 al 10? (19-11). Poi, i gialloblù hanno un momento di black out e si fanno recuperare conche macina gioco e punti (29-40 al ...