Un brutto 9 maggio | mezza Ue dice no alla nuova Europa di Macron

Il discorso di verità del presidente francese sull'Ue: basta unanimità, sì a più velocità, adesione dell'Ucraina solo tra decenni. Ma 13 paesi lo stoppano. Sul conflitto tenta la via europea: "Non siamo in guerra con la Russia, lavoriamo per la pace, Kiev stabilisca le condizioni"

