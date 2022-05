Ucraina, Draghi: valori Europa di Ventotene più attuali che mai (Di lunedì 9 maggio 2022) "Di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, i valori contenuti nel Manifesto di Ventotene sono più attuali che mai". Lo scrive il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio in occasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Di fronte all'invasione russa dell', icontenuti nel Manifesto disono piùche mai". Lo scrive il presidente del Consiglio Marioin un messaggio in occasione ...

