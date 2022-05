Ucraina, completata la seconda parte del questionario per candidarsi ad entrare nella Ue (Di lunedì 9 maggio 2022) L'Ucraina sempre più verso l'ingresso nell'Unione europea. Kiev, infatti, ha completato la seconda parte del questionario per ottenere lo status di candidato Ue. Lo riporta l'agenzia Unian ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) L'sempre più verso l'ingresso nell'Unione europea. Kiev, infatti, ha completato ladelper ottenere lo status di candidato Ue. Lo riporta l'agenzia Unian ...

Advertising

fabturco : Come riporta TVN24 Andriejew ha dichiarato che quanto accaduto è stato una violazione della legge polacca. Alla dom… - BluDiChina : @giotto1963 @InMonsterland Per uscire escono. Se non erro siamo a 90.000 pagine, per settembre dovrebbe essere comp… - Daniele39260567 : RT @agambella: #Ucraina Non ci sono più civili all'acciaieria. 'L'ordine del Presidente è stato eseguito: tutte le donne, i bambini e gli a… - RealSofi21 : @MediasetTgcom24 Ma ieri la ministra Ucraina ha detto che l evacuazione dei civili dall' acciaieria era stata completata ?? - ParliamoDiNews : L`evacuazione dall`acciaieria Azovstal è stata completata - Il Post #azovstal #invasioneucraina #mariupol #ucraina -