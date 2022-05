Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - italiaserait : Ucraina, 007 Gb: “Munizioni di precisione esaurite, Russia usa armi vecchie” - LocalPage3 : Ucraina, 007 Gb: 'Munizioni di precisione esaurite, Russia usa armi vecchie' -

... 'Ce lo ha chiesto Zelensky, eccoci qui' ORE 8:29 -REGNO UNITO: ESAURITE ARMI ALTA PRECISIONE, RUSSIA BOMBARDA SENZA ATTENZIONE PER VITTIME CIVILI - L'offensiva russa sull'sta ...... strategico nel quadro della guerra russa all'. Dopo il viaggio di Mario Draghi a Washington,...negli anni della guerra fredda dall'allora senatore Biden) che sovrintende alle attività degli...Questo il contenuto del rapporto di intelligence che aggiorna quotidianamente nel Regno Unito la valutazione della situazione sul terreno in Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa di Londra.ROMA - Non accadeva dal 2013. L’ennesimo segnale di una forte ripresa della collaborazione fra Italia e Stati Uniti, specie sul piano dello scambio di informazioni, strategico nel quadro della guerra ...