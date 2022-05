(Di lunedì 9 maggio 2022) Da uomo a donna e da donna a madre. Molte persone, uomini che hanno effettuato l'intervento per diventare donne , ora sognano la maternità: rimanere incinta e partorire i propri figli. È ...

Advertising

ilmessaggero.it

Il medico 'Aiuto le pazienti a sentirsi donne ' 'Ogni donnavuole essere il più femminile possibile', ha detto il medico in un'intervista 'E questo include anche essere una madre. La ...... gay, bisessuali,, queer e non - binarie. Secondo questa associazione, infatti, i tentativi di suicidio fra i giovani LGBTQ+aumentare di molto, dal momento che si troverebbero ... Transgender potrebbero diventari madri con trapianto di utero: l'annuncio di un chirurgo indiano Da uomo a donna e da donna a madre. Molte persone transgender, uomini che hanno effettuato l'intervento per diventare donne, ora sognano la maternità: rimanere incinta e partorire i ...La mostra “Laxmi, le 3ème genre en Inde” della fotografa indiana Anita Khemka si può visitare fino a lunedì 30 maggio 2022 ...