Sconcerti: il Milan è pronto per vincere, le pressioni non sono più un problema (Di lunedì 9 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la vittoria del Milan sul Verona, ieri sera. Pioli l’ha vinta grazie a Tonali e Leao e la squadra si è mostrata pronta per vincere. “Sta benissimo anche il Milan, gran bella partita a Verona, da squadra pronta per vincere”. “A Verona ha giocato una squadra diversa anche rispetto a poche settimane fa. Le pressioni hanno avuto quasi l’effetto di scioglierla, tenerla sul gioco e la velocità. Un Milan molto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite, che oggi è stato Giroud più qualche squilibrio in mezzo al campo per il doppio compito di Tonali. Ha un altro passo rispetto all’Inter, non migliore, solo molto diverso. L’Inter è diretta, spigolosa, essenziale, europea. Il Milan è più morbido, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Mariocommenta la vittoria delsul Verona, ieri sera. Pioli l’ha vinta grazie a Tonali e Leao e la squadra si è mostrata pronta per. “Sta benissimo anche il, gran bella partita a Verona, da squadra pronta per”. “A Verona ha giocato una squadra diversa anche rispetto a poche settimane fa. Lehanno avuto quasi l’effetto di scioglierla, tenerla sul gioco e la velocità. Unmolto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite, che oggi è stato Giroud più qualche squilibrio in mezzo al campo per il doppio compito di Tonali. Ha un altro passo rispetto all’Inter, non migliore, solo molto diverso. L’Inter è diretta, spigolosa, essenziale, europea. Ilè più morbido, ...

Advertising

napolista : Sconcerti: il Milan è pronto per vincere, le pressioni non sono più un problema Sul CorSera. A Verona ha giocato u… - DoveraMattia : RT @90ordnasselA: “L’Inter è spigolosa,essenziale,europea. Il Milan è rotondo,universale: ha 5-6 giocatori di origine non europea, ha modi… - Ftbnews24 : Lotta scudetto, Sconcerti: “Inter diretta ed europea, il Milan più universale” #SerieA - trolldepresso : RT @90ordnasselA: “L’Inter è spigolosa,essenziale,europea. Il Milan è rotondo,universale: ha 5-6 giocatori di origine non europea, ha modi… - LucaaaaBat : RT @InterHubOff: ??#Sconcerti: 'L'#Inter ha un solo nero in squadra, #Dumfries, che porta ad avere un gioco lineare e di buona corsa. Il Mil… -