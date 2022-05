Roma-Feyenoord, tifosi giallorossi in rivolta: biglietti in vendita da 800 a 10.000 euro (Di lunedì 9 maggio 2022) La Roma è concentrata in vista della partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina, con l’obiettivo di confermare la zona europa. La stagione è stata nel complesso altalenante, a causa di qualche passo falso di troppo in campionato. In Conference League il rendimento è stato di alto livello, la squadra di Mourinho ha conquistato la qualificazione in finale e dovrà vedersela contro il Feyenoord. Si preannuncia uno spettacolo dei tifosi giallorossi, la società ha deciso di regalare i biglietti ai presenti alla disfatta giallorossa sul campo del Bodo Glimt nella fase a gironi. E’ caccia al biglietto, domani la UEFA metterà a disposizione 10.000 biglietti per la vendita libera, mentre su internet sono stati messi in vendita ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Laè concentrata in vista della partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina, con l’obiettivo di confermare la zonapa. La stagione è stata nel complesso altalenante, a causa di qualche passo falso di troppo in campionato. In Conference League il rendimento è stato di alto livello, la squadra di Mourinho ha conquistato la qualificazione in finale e dovrà vedersela contro il. Si preannuncia uno spettacolo dei, la società ha deciso di regalare iai presenti alla disfatta giallorossa sul campo del Bodo Glimt nella fase a gironi. E’ caccia al biglietto, domani la UEFA metterà a disposizione 10.000per lalibera, mentre su internet sono stati messi in...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Tirana, Roma-Feyenoord ?? Da ora e fino alle 13:00 di oggi, gli abbonati possono registrarsi al concorso che darà… - Eurosport_IT : Dopo 31 anni la Roma tornerà a giocare una finale europea: i giallorossi affronteranno il Feyenoord nell'ultimo att… - CalcioWeb : #RomaFeyenoord, follia Tirana: biglietti in vendita da 800 a 10mila euro - zazoomblog : Roma il Feyenoord si prepara per la finale: dal 18 maggio in ritiro in Portogallo - #Feyenoord #prepara #finale:… - repubblica : In vendita i biglietti per la finale Roma-Feyenoord: ecco come ottenerli -