Putin alla parata del 9 maggio: “Donbass è nostro, offensiva in Ucraina giusta e necessaria” (Di lunedì 9 maggio 2022) Prova di forza a Mosca nel terzo mese di guerra della Russia in Ucraina. Di fronte a Putin sfilano 11mila soldati e centinaia di mezzi militari per celebrare il 77° anniversario della vittoria dell’Unione sovietica sul Nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma quest’anno il Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica assume un significato bellicoso, in relazione alla cosiddetta “denazificazione” di Kiev. Il presidente russo, Vladimir Putin, assicura che “come nel 1945, la vittoria sarà nostra” paragonando la guerra in Ucraina proprio alla Seconda Guerra Mondiale. Lo si legge nel sito del Cremlino come riporta la Tass. “Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazione della loro terra natale dalla feccia ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Prova di forza a Mosca nel terzo mese di guerra della Russia in. Di fronte asfilano 11mila soldati e centinaia di mezzi militari per celebrare il 77° anniversario della vittoria dell’Unione sovietica sul Nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma quest’anno il Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica assume un significato bellicoso, in relazionecosiddetta “denazificazione” di Kiev. Il presidente russo, Vladimir, assicura che “come nel 1945, la vittoria sarà nostra” paragonando la guerra inproprioSeconda Guerra Mondiale. Lo si legge nel sito del Cremlino come riporta la Tass. “Oggi i nostri soldati, come i loro antenati, stanno combattendo fianco a fianco per la liberazione della loro terra natale dfeccia ...

Advertising

HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Questa guerra è in Europa e l'Europa deve fermarla, spingendo Putin alla Pace' - demagistris : Il Governo italiano si dissoci dalle operazioni di guerra che USA e NATO stanno conducendo in Ucraina e sia promoto… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - eErgaOmnes : RT @cescon_maurizio: #Putin alla parata del #9maggio non ha annunciato alcuna escalation della guerra in #Ucraina, come aveva ipotizzato #B… - maxpat7531 : RT @cescon_maurizio: #Putin alla parata del #9maggio non ha annunciato alcuna escalation della guerra in #Ucraina, come aveva ipotizzato #B… -