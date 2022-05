Preghiera del mattino del 9 Maggio 2022: “Liberami da ogni falsa illusione” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - SimoPillon : Dopo 7 anni la Cassazione ha annullato la mia assoluzione. Il processo di appello ricomincia, ma non mollo. Contin… - matteosalvinimi : Una preghiera per i troppi morti sul lavoro in Italia (quest’anno in aumento del 2%) e un impegno perché grazie a p… - VailatiSergio : RT @ParoleCristiane: Raccoglietevi di continuo e tutta la vostra vita sia nascosta in Gesù e con Gesù nell'orto del Getsemani, nel silenzio… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Viatico per sostenere i nostri giorni... il pane era allora come lo è oggi: vita ?????????? -