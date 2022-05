Morte di Peter, la Procura della Repubblica apre un’inchiesta (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesualdo (AV) – La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un’inchiesta per il reato di istigazione al suicidio. L’episodio riguarda il 16enne che nei giorni scorsi si è sparato un colpo di testa alla testa. Un atto dovuto che permetterà agli inquirenti di individuare l’esistenza di eventuali elementi che possano aver turbato a tal punto il ragazzino da spingerlo a un gesto tanto estremo. Sono stati sequestrati smartphone e pc, per accertare se ci siano stati episodi di bullismo dal punto di vista scolastico o del paese. Nel pomeriggio si sono svolti i funerali del ragazzo descritto da tutti come solare e ben integrato all’interno della comunità irpina. Gesualdo saluta il giovane Peter, donati i suoi organi: lunedì i funerali L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGesualdo (AV) – Ladi Avellino ha apertoper il reato di istigazione al suicidio. L’episodio riguarda il 16enne che nei giorni scorsi si è sparato un colpo di testa alla testa. Un atto dovuto che permetterà agli inquirenti di individuare l’esistenza di eventuali elementi che possano aver turbato a tal punto il ragazzino da spingerlo a un gesto tanto estremo. Sono stati sequestrati smartphone e pc, per accertare se ci siano stati episodi di bullismo dal punto di vista scolastico o del paese. Nel pomeriggio si sono svolti i funerali del ragazzo descritto da tutti come solare e ben integrato all’internocomunità irpina. Gesualdo saluta il giovane, donati i suoi organi: lunedì i funerali L'articolo proviene ...

Advertising

anteprima24 : ** Morte di #Peter, la Procura della Repubblica apre un'inchiesta ** - ottopagine : Morte di Peter, la Procura apre un’inchiesta per istigazione al suicidio #Gesualdo - ToM_Torres06 : @peterjordan100 Essa eu Perdi ... ???? #DemonSlayer morte do Rengoku Kyojuro confessa Peter - trescogli : Enzo Ferrari, il Drake ha 84 anni, non è la prima volta che affronta la morte di un suo pilota in pista: Luigi Muss… - Peter_Italy : RT @mrhuman88: 'Il dovere pesa quanto una montagna, ma la morte di un soldato (per mancanza di messa a terra) è leggera come una piuma.' -… -