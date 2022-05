L.elettorale: Letta, 'non si risolve problemi politici, ora non è priorità' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non si risolvono i problemi politici con la scorciatoia della legge elettorale. Il sistema di voto attuale è assolutamente pessimo. Io sono per cambiarlo ma bisognerà lavorare sodo per arrivare a un accordo in Parlamento. Difficile in un tempo come questo mettere la legge elettorale come priorità. Le tre priorità sono la pace, poi ancora la pace e infine le misure sociali ed economiche per evitare la recessione e spingere sulla sostenibilità". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Non si risolvono icon la scorciatoia della legge. Il sistema di voto attuale è assolutamente pessimo. Io sono per cambiarlo ma bisognerà lavorare sodo per arrivare a un accordo in Parlamento. Difficile in un tempo come questo mettere la leggecome. Le tresono la pace, poi ancora la pace e infine le misure sociali ed economiche per evitare la recessione e spingere sulla sostenibilità". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

