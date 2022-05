Incidente a Tor di Quinto: scontro auto e monopattino, morto 24enne (Di lunedì 9 maggio 2022) . Terribile Incidente mortale a Roma nord a seguito di uno scontro tra un’auto ed un monopattino. A perdere la vita un un soldato dell’esercito italiano di 24 anni originario della provincia di Frosinone. Il sinistro domenica sera su viale di Tor di Quinto. L’intervento dei soccorritori poco dopo le 22:00 dell’8 maggio all’altezza del civico 119 della strada del XV municipio, poco lontano dalla caserma Salvo D’Acquisto. Qui, per cause ancora in via di valutazione, si sono scontrati una vettura ed il monopattino. Drammatico l’impatto per il giovane che si trovava sul mezzo elettrico, deceduto a cause delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’auto. Il conducente dell’automobile è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea in stato di choc. Per lui ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) . Terribilemortale a Roma nord a seguito di unotra un’ed un. A perdere la vita un un soldato dell’esercito italiano di 24 anni originario della provincia di Frosinone. Il sinistro domenica sera su viale di Tor di. L’intervento dei soccorritori poco dopo le 22:00 dell’8 maggio all’altezza del civico 119 della strada del XV municipio, poco lontano dalla caserma Salvo D’Acquisto. Qui, per cause ancora in via di valutazione, si sono scontrati una vettura ed il. Drammatico l’impatto per il giovane che si trovava sul mezzo elettrico, deceduto a cause delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’. Il conducente dell’mobile è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea in stato di choc. Per lui ...

