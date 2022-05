Giacchetta, ds Cremonese: “Gaetano torna al Napoli? Ha un sogno” (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultima giornata di Serie B ha regalato alcuni verdetti. Lecce e Cremonese hanno raggiunto una fantastica promozione in Serie A. Ora, c’è il futuro di Gianluca Gaetano da decifrare per il club lombardo. Il numero 10 è stato uno dei migliori nella stagione grigiorossa e il Napoli sta valutando con cura come far esplodere il suo talento in maniera definitiva. Gianluca Gaetano (Getty Images) Futuro Gaetano, ds Giacchetta: “Sogna il Napoli” A tal proposito, è intervenuto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese. Giacchetta ha parlato anche di Gianluca Gaetano, vero trascinatore della cavalcata dei grigiorossi. Il talento, di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ultima giornata di Serie B ha regalato alcuni verdetti. Lecce ehanno raggiunto una fantastica promozione in Serie A. Ora, c’è il futuro di Gianlucada decifrare per il club lombardo. Il numero 10 è stato uno dei migliori nella stagione grigiorossa e ilsta valutando con cura come far esplodere il suo talento in maniera definitiva. Gianluca(Getty Images) Futuro, ds: “Sogna il” A tal proposito, è intervenuto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Simone, direttore sportivo dellaha parlato anche di Gianluca, vero trascinatore della cavalcata dei grigiorossi. Il talento, di ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cremonese, il d.s. Giacchetta: 'Gaetano sogna di giocare per il Napoli, spetterà alla società decidere' htt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cremonese, il d.s. Giacchetta: 'Gaetano sogna di giocare per il Napoli, spetterà alla società decidere' htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Cremonese, il d.s. Giacchetta: 'Gaetano sogna di giocare per il Napoli, spetterà alla società decidere' htt… - napolimagazine : KISS KISS - Cremonese, il d.s. Giacchetta: 'Gaetano sogna di giocare per il Napoli, spetterà alla società decidere' - apetrazzuolo : KISS KISS - Cremonese, il d.s. Giacchetta: 'Gaetano sogna di giocare per il Napoli, spetterà alla società decidere' -