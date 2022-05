E se adesso Netflix fosse un affare? (Di lunedì 9 maggio 2022) Netflix a un crocevia: pericolo o opportunità? El Mundo, pagina 13, di Angel Peña. Netflix potrebbe anche scomparire. Come tutto il resto in questo mondo fuggitivo. Pertanto, l’acquisto delle sue azioni può comportare la perdita totale dell’investimento. Il rischio ci sarà sempre. Tuttavia, se tutte le crisi si sono dimostrate gravide di opportunità, il momento peggiore per un titolo con tale potenziale merita un’analisi approfondita. Netflix è affondato… o deprezzato, a seconda di come lo si guarda. Certamente non è al suo meglio. Tutti i campanelli d’allarme hanno iniziato a suonare quando, a metà del mese scorso, l’azienda ha inviato una lettera ai suoi azionisti riconoscendo che, per la prima volta in un decennio, aveva perso abbonati. Non meno di 200 mila nel primo trimestre. Inoltre, hanno avvertito che si aspettano di perdere ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 9 maggio 2022)a un crocevia: pericolo o opportunità? El Mundo, pagina 13, di Angel Peña.potrebbe anche scomparire. Come tutto il resto in questo mondo fuggitivo. Pertanto, l’acquisto delle sue azioni può comportare la perdita totale dell’investimento. Il rischio ci sarà sempre. Tuttavia, se tutte le crisi si sono dimostrate gravide di opportunità, il momento peggiore per un titolo con tale potenziale merita un’analisi approfondita.è affondato… o deprezzato, a seconda di come lo si guarda. Certamente non è al suo meglio. Tutti i campanelli d’allarme hanno iniziato a suonare quando, a metà del mese scorso, l’azienda ha inviato una lettera ai suoi azionisti riconoscendo che, per la prima volta in un decennio, aveva perso abbonati. Non meno di 200 mila nel primo trimestre. Inoltre, hanno avvertito che si aspettano di perdere ...

