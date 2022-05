Domenica In: Mara Venier cancella l’ospitata di Manuel Bortuzzo (Di lunedì 9 maggio 2022) Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto partecipare a Domenica In insieme al papà Franco Bortuzzo, per promuovere il film tv “Rinascere” sulla sua storia. La sua partecipazione allo show di Mara Venier però è stata annullata. Il motivo? La decisione di annullare l’intervista sarebbe arrivata direttamente dalla conduttrice Mara Venier, che non avrebbe gradito la partecipazione di ieri di Manuel Bortuzzo a Verissimo la trasmissione di canale 5 diretta da Silvia Toffanin. La scelta di Mara Venier e la risposta di Manuel Bortuzzo Alla trasmissione di Silvia Toffanin, andata in onda il giorno prima, Manuel non ha parlato della fiction ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)avrebbe dovuto partecipare aIn insieme al papà Franco, per promuovere il film tv “Rinascere” sulla sua storia. La sua partecipazione allo show diperò è stata annullata. Il motivo? La decisione di annullare l’intervista sarebbe arrivata direttamente dalla conduttrice, che non avrebbe gradito la partecipazione di ieri dia Verissimo la trasmissione di canale 5 diretta da Silvia Toffanin. La scelta die la risposta diAlla trasmissione di Silvia Toffanin, andata in onda il giorno prima,non ha parlato della fiction ...

