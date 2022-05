“Corri piano” | così urlava la mamma a Fabian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 maggio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Sul fondo c’è più pepe. Sposto l’attenzione in zona retrocessione. Mi intriga di più. Ho cominciato a seguire la Salernitana da un po’. Mi piace Nicola e lo spirto guerrier ch’entro gli rugge. Il principesco Arechi, per me fra i cinque stadi più belli d’Italia, è l’inferno. Un catino ribollente passione, a testimoniare il sostegno e la fede nell’incredibile rimonta che ha portato la Salernitana un punto sopra ai sardi. I quali, vittime della dissennata e farsesca gestione societaria, sono ora affidati all’esordiente Agostini. Nel primo tempo partita bloccata dalla paura, con il Cagliari che si fa preferire. Secondo tempo. Si arriva senza emozioni al 65° quando Lovato manda Kastanos giù in area. Verdi trasforma. L’Arechi s’infiamma. In panchina si scatena una rissa sfrenata che manco Sgarbi e Mughini. Non c’è ...