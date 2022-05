Atletica: al via il Roma Sprint Festival 2022, con Dosso e Ali grandi protagonisti (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo 12 maggio prenderà il via la seconda edizione del Roma Sprint Festival, meeting di velocità che si tiene allo stadio dei Marmi del Foro Italico. Tra i grandi protagonisti della manifestazione capitolina ci saranno anche i due azzurri Zaynab Dosso e Chituru Ali. La prima citata, reduce dal primato italiano indoor sui 60 metri, gareggerà nei 150 m spiegando così la sua scelta in conferenza stampa: “Ho scelto i 150 perchè sono super curiosa di vedere come reggo la velocità prolungata, anche in prospettiva 200, ma anche per gareggiare su una pista unica al mondo”. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha poi aggiunto sugli obbiettivi estivi di questa stagione: “Sarò a Savona per il debutto nei 100 metri, quindi il 5 giugno a Chorzow in Polonia. Questa estate vedrete una Zaynab più ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo 12 maggio prenderà il via la seconda edizione del, meeting di velocità che si tiene allo stadio dei Marmi del Foro Italico. Tra idella manifestazione capitolina ci saranno anche i due azzurri Zaynabe Chituru Ali. La prima citata, reduce dal primato italiano indoor sui 60 metri, gareggerà nei 150 m spiegando così la sua scelta in conferenza stampa: “Ho scelto i 150 perchè sono super curiosa di vedere come reggo la velocità prolungata, anche in prospettiva 200, ma anche per gareggiare su una pista unica al mondo”. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha poi aggiunto sugli obbiettivi estivi di questa stagione: “Sarò a Savona per il debutto nei 100 metri, quindi il 5 giugno a Chorzow in Polonia. Questa estate vedrete una Zaynab più ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica: al via il Roma Sprint Festival 2022, con #Dosso e #Ali grandi protagonisti - viveremarche : Atletica, al via la stagione all'aperto: attesa per il debutto di Tamberi a Doha - vivereancona : Atletica, al via la stagione all'aperto: attesa per il debutto di Tamberi a Doha - NotiziediPrato : Al campo Ferrari due giorni di gare con i campionati studenteschi regionali di atletica [ - ScrivoLibero : Il 9 giugno 2022 alle ore 19:30 lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la 42ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea,… -