Ascolti tv 8 maggio 2022 | il film di Rai1 vince davanti a Fabio Fazio ed Enrico Papi

(Di lunedì 9 maggio 2022)tv: ilsulla vita di Manuel Bortuzzoa tutti Un altro biopicnte per, che ieri sera con Rinascere, la storia di Manuel Bortuzzo, ha registrato il 18,49% di share media con 3,509 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Felicia Impastato aveva raccolto il 12,60% e 2,2 milioni. Seconda posizione per Che tempo che fa su Rai3 con il 9,55% e 1,982 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva proposto il Concertone del Primocon il 10,40% e 1,6 milioni. Chiude il podio Big Show su Canale5 con l’8,25% e 1,376 milioni di contatti: neanche il cambio di giorno salva il programma di. L’ammiraglia Mediaset domenica scorsa aveva fatto il 9,84% e 1,7 milioni con la serie tv Gli eredi della ...

Buoni glidi Rinascere su Rai 1: il film su Manuel Bortuzzo vince facile la serata, ecco i dati dell'8...