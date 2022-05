Advertising

YerleShannara : Ah ma quindi la ottaviani è la interprete ufficiale di ciò che dicono #Stoltenberg e #Zelensky? Buono a sapersi..… - Sandrino_14 : @corrado_lab @ComVentotene Ok e infatti è una guerra. Quello che bisogna fare è quindi un'operazione di diplomazia… - MicheleVe3 : RT @andreaborsoi1: Interessante la traduzione di un editoriale organo ufficiale stampa PC Cinese. Nulla di nuovo, ma Interessante leggerlo… - andreaborsoi1 : Interessante la traduzione di un editoriale organo ufficiale stampa PC Cinese. Nulla di nuovo, ma Interessante legg… - sabrinaEx5S : RT @Silvano05230100: -

Agenzia askanews

A loro non importa di lasciarci in vita": lo ha detto in un video postato sui social l'ucraino del battaglione Azov, Ilya Samo lenko,. Da alcune settimane i militari ucraini sono ...... in. L'esibizione era stata accompagnata da un tweet sul profilodella band in cui è stato scritto: "Il Presidente Zelensky ci ha invitati a suonare a Kiev in forma di solidarietà ... Ucraina, ufficiale battaglione Azov: non ci arrenderemo mai Milano, 8 mag. (askanews) - 'Noi, tutti i militari della guarnigione di Mariupol siamo stati tutti testimoni dei crimini di guerra compiuti ...Roma, 8 maggio 2022 - Acque agitate nel governo sulla guerra in Ucraina. Stamattina l'intervista dell'ex ministro Pd Graziano Delrio che, a La Stampa, suggerisce al premier Mario Draghi di 'dire a Bid ...