Ucraina, Papa Francesco: "Le armi non portano mai la pace" (Di domenica 8 maggio 2022) Il Pontefice ha definito il conflitto 'un'insensata sciagura e una pazzia. Alla Vergine Santa affido le sofferenze e le lacrime del popolo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) Il Pontefice ha definito il conflitto 'un'insensata sciagura e una pazzia. Alla Vergine Santa affido le sofferenze e le lacrime del popolo di ...

