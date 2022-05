Morto Kenneth Welsh | il “cattivo” di Twin Peaks | addio all’attore canadese | aveva 80 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022) Èa 80, celebre per il memorabile ruolo delWindom Earle nella serie tv cult ““. L’attoresi è spento nella sua casa di Toronto: a dare la notizia della scomparsa è stato il suo agente Pam Winter a “The Hollywood Reporter“.ha recitato in numerosi progetti televisivi e cinematografici, molti dei quali girati nel suo nativo Canada: oltre a “”, memorabili sono le sue interpretazioni in due film di successo del 2004 come “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo” di Roland Emmerich e “The Aviator” di Martin Scorsese, dove era rispettivamente il vicepresidente e il padre di Katharine Hepburn, interpretata da Cate Blanchett. Tra gli ...