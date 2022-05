Lorenzo Sonego, il guerriero (Di domenica 8 maggio 2022) Non tutti i tennisti sono uguali. Ci sono quelli bravi-bravi sin da quando sono piccolini: giocano nelle Academy più note e prestigiose del mondo, la loro vita è il tennis sin da quando impugnano una racchetta più grande di loro, hanno di fronte a sé promesse sterminate e orizzonti di speranza che si perdono a vista d’occhio. Ci sono poi quelli che riescono a farsi un nome nei circuiti giovanili, magari vincendo un torneo dello Slam juniores, abituandosi in fretta, negli anni dell’adolescenza, al mondo dei professionisti. E poi c’è Lorenzo Sonego, che fino ai 21 anni è rimasto lontano dai riflettori del grande tennis: «Da ragazzo non sono mai stato un predestinato come tanti altri di cui noti sin da subito le qualità», dice di se stesso. «Un po’ perché ho iniziato a giocare tardi, un po’ perché il mio sviluppo fisico è arrivato dopo. Fino ai 18-19 anni ... Leggi su gqitalia (Di domenica 8 maggio 2022) Non tutti i tennisti sono uguali. Ci sono quelli bravi-bravi sin da quando sono piccolini: giocano nelle Academy più note e prestigiose del mondo, la loro vita è il tennis sin da quando impugnano una racchetta più grande di loro, hanno di fronte a sé promesse sterminate e orizzonti di speranza che si perdono a vista d’occhio. Ci sono poi quelli che riescono a farsi un nome nei circuiti giovanili, magari vincendo un torneo dello Slam juniores, abituandosi in fretta, negli anni dell’adolescenza, al mondo dei professionisti. E poi c’è, che fino ai 21 anni è rimasto lontano dai riflettori del grande tennis: «Da ragazzo non sono mai stato un predestinato come tanti altri di cui noti sin da subito le qualità», dice di se stesso. «Un po’ perché ho iniziato a giocare tardi, un po’ perché il mio sviluppo fisico è arrivato dopo. Fino ai 18-19 anni ...

