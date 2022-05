LIVE Passaro-Garin 3-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: altro break e primo set per il cileno! (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A Roma FINE primo SET 3-6 primo SET Garin! Il cileno strappa ancora il servizio. 15-40 DUE SET POINT Garin! 15-30 RISPOSTA VINCENTE DI Garin! 15-15 Prima esterna di Passaro. 0-15 Nono punto negli ultimi 10 per il tennista sudamericano. 3-5 GAME A ZERO DI Garin CHE CONFERMA IL break! 40-0 Scappa via la risposta dell’azzurro. 30-0 Servizio e diritto del cileno. 15-0 Ottima prima di Garin. 3-4 altro break DI Garin! Nessuno riesce a tenere il servizio sul Centrale. 15-40 DUE PALLE break ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA AFINESET 3-6SET! Il cileno strappa ancora il servizio. 15-40 DUE SET POINT! 15-30 RISPOSTA VINCENTE DI! 15-15 Prima esterna di. 0-15 Nono punto negli ultimi 10 per il tennista sudamericano. 3-5 GAME A ZERO DICHE CONFERMA IL! 40-0 Scappa via la risposta dell’azzurro. 30-0 Servizio e diritto del cileno. 15-0 Ottima prima di. 3-4DI! Nessuno riesce a tenere il servizio sul Centrale. 15-40 DUE PALLE...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Passaro-Garin 1-1 primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Passaro-Garin #primo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Roma 2022 - È il momento dell’esordio nel tabellone principale per Francesco Passaro! La wild ca… - infoitsport : LIVE - Passaro-Garin, primo turno Internazionali d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Passaro-Garin, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l'impresa contro il n.39 - zazoomblog : LIVE Passaro-Garin ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l’impresa contro il n.39 - #Passaro-Garin… -